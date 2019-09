Brussels Airlines reliera l'an prochain Bruxelles à Montréal

La compagnie aérienne Brussels Airlines reliera dès la fin du mois de mars Bruxelles et Montréal, au Canada, à raison de cinq vols par semaine, annonce-t-elle mercredi. Elle n'exploitera par contre plus de vols vers Toronto. Dès le 20 février, elle augmentera aussi son offre vers Washington, qui deviendra une destination opérée toute l'année et non plus seulement en saison d'été comme actuellement.