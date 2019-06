Brussels Airlines obtient sa propre place au sein de Lufthansa

L'intégration de la compagnie aérienne Brussels Airlines à Eurowings n'ira pas plus loin, a indiqué le groupe Lufthansa lundi. A l'avenir, Brussels Airlines entretiendra par contre des contacts plus étroits avec d'autres filiales du groupe dont Lufthansa, Austrian Airlines et Swiss.

© isopix

La manière de mettre en oeuvre ce changement de stratégie sera examinée dans les prochains mois. Un "plan de redressement" sera également proposé pour Brussels Airlines au troisième trimestre de cette année, indique-t-on dans un communiqué de presse. Désormais, Eurowings se concentrera sur les vols courts, intra-européens. Un conseil d'entreprise extraordinaire doit se tenir lundi chez Brussels Airlines, le personnel recevra plus d'informations à l'issue de celui-ci.