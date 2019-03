Brussels Airlines annule dix de ses vols prévus ce jeudi après-midi

Les dix vols en question concernent des destinations européennes où Brussels Airlines vole plusieurs fois par jour, comme Genève ou Lyon par exemple, ce qui permet de replacer les passagers sur d'autres vols. La compagnie justifie cette décision par les retards qui deviennent trop lourds pour elle.

Ceux-ci vont actuellement de 30 minutes à 2h30. Les conséquences se font alors ressentir en cascade et la société a besoin de ces avions pour d'autres vols. Cela lui donne un peu de marge pour faire face aux perturbations. Brussels Airlines se dit fortement touchée par les actions des aiguilleurs du ciel. Sa ponctualité n'était que de 24% mercredi, illustre-t-elle. "Cela signifie que 76% de nos liaisons étaient en retard", souligne sa porte-parole Kim Daenen.

Presque 50% des passagers transportés ne sont en outre qu'en transit à Bruxelles et ratent donc leurs correspondances. Tous les vols long courrier sont touchés jeudi matin au départ de Brussels Airport. Ils accumulent chacun plus de deux heures de retard, ce qui a déjà un impact sur la ponctualité de vendredi matin. Les vols intercontinentaux partant en retard n'arriveront en effet pas à l'heure à destination et ne pourront donc pas revenir à temps vendredi matin à Zaventem.