Il en deviendra le CEO en mars. Il succédera à Gary Lubner, très populaire dans l'entreprise et qui demeurera au conseil d'administration. Propriété du groupe D'Ieteren à quasi 55%, Belron, dont le siège se situe au Royaume-Uni, est le leader mondial du marché de la réparation et du remplacement du vitrage automobile. Elle est active dans 37 pays sous sept marques différentes, dont Carglass. Elle emploie 30.000 personnes et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros.