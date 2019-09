Propriété du groupe de distribution néerlandais Ahold Delhaize et déjà n°1 en Flandre, Bol.com devient en quelque sorte le rayon non alimentaire en ligne de l'enseigne au lion.

Voilà qui doit faire trembler Colruyt et Carrefour, dont l'offre non alimentaire (ColliShop et hypermarchés) sera encore davantage mise sous pression. N°1 aux Pays-Bas et en Flandre (il compte déjà 2 millions de clients chez nous), le site d'e-commerce Bol.com, propriété du géant néerlandais de la distribution Ahold Delhaize, veut à présent conquérir le marché belge francophone. Une application en français est prévue pour l'été prochain.

