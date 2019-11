Romancier, essayiste et consultant

Pour soigner leur propre récit, les grands patrons de la planète - et plus particulièrement ceux de la Silicon Valley - optent volontiers pour le storytelling super-héroïque.

Elon Musk, par exemple, se rêve clairement en Iron Man, du côté de la mythologie Marvel, au point de faire une apparition dans un des films de la franchise. De même, Mark Zuckerberg vire de plus de plus super-vilain à la Joker à mesure que les choses se compliquent pour Facebook. Quant à Jeff Bezos, il ne rechigne pas à se présenter comme un Terminator... Il y a toujours ce récit des origines et cette volonté de puissance indestructible qui les met naturellement au-dessus de la condition bassement humaine.

...