Blokker repris par son directeur : l'avenir des magasins belges en suspens

Le CEO du holding néerlandais Blokker, Michiel Witteveen, a conclu un accord avec la famille pour lui racheter l'enseigne en difficulté.

La célèbre famille néerlandaise Blokker tourne une page de son histoire. Elle était jusqu'il y a quelques années encore propriétaire d'une multitude d'enseignes (Leen Bakker, Maxi Toys, Bart Smit, Intertoys, etc.), qu'elle a toutes revendues petit à petit. Ne restaient plus en magasin que les chaînes Big Bazar, Marskramer et, bien sûr, la mythique - mais mal en point - Blokker. A l'étalage dep...