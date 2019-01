Blacktstone investit 200 millions d'euros dans sept domaines Center Parcs

Les sept domaines concernés sont les parcs belges d'Erperheide (situé à Peer, en province de Limbourg) et De Vossemeren (Lommel, province de Limbourg); les parcs De Kempervennen, De Huttenheugte, Het Heijderbos et Het Meerdal aux Pays-Bas et le parc Bispinger Heide en Allemagne. Pour les deux seuls parcs belges, l'investissement s'élève à quelque 61 millions d'euros, soit environ 29 millions pour Erperheide et 32 millions pour De Vossemeren.

L'enveloppe permettra de rénover plus de 4.800 cottages et de réaliser des investissements dans les espaces aquatiques (Aqua Mundo), les équipements centraux, les infrastructures extérieures et dans de nouvelles formes d'expériences. "Ce projet nous permettra de renforcer l'identité unique de chaque parc, pour continuer à répondre aux nouveaux besoins de nos hôtes", souligne Pascal Ferracci, CEO de Center Parcs Europe, cité dans un communiqué.

Center Parcs dispose de 27 domaines dans quatre pays. Au cours de son exercice 2017-2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 697 millions d'euros. Au total, plus de 4,2 millions de personnes ont séjourné dans les 16.700 appartements et cottages de Center Parcs.