Blachère fait scintiller le commerce

Les plus grandes villes et centres commerciaux belges font appel à Blachère Illumination pour attirer le chaland et booster l'attractivité de leurs espaces en cette fin d'année. Un marché en constante hausse. Avec des budgets importants engagés, que tente de rentabiliser au maximum la filiale belge du leader européen du secteur.

Docks Bruxsel, Médiacité, Rive Gauche, Les Grands Prés, Westland ou encore Wijnegem Shopping : les plus grands centres commerciaux belges ont au moins un point commun en cette fin d'année. Ils font tous appel à Blachère Illumination pour en mettre plein la vue à leurs clients. Cette société liégeoise, l'une des 26 filiales d'un grand groupe français basé à Apt (1), est aujourd'hui l'un des principaux acteurs du marché belge des illuminations de centres commerciaux et de centres-villes. Un type d'animation qui est en pleine expansion et qui connaît son pic d'activité en cette fin d'année. " La période est en effet particulièrement chargée pour le moment, explique François-Xavier Mathoul, administrateur délégué de Blachère Illumination Belgique et Luxembourg, société dont il détient 50%, le solde étant entre les mains de la maison mère. Si une vingtaine d'employés travaillent avec moi tout au long de l'année, une centaine de collaborateurs indépendants travaillent à un rythme intense de mi-octobre jusqu'à mi-février, soit 7 jours sur 7 et pratiquement 24 heures sur 24. Surtout cette année où c'est un peu la folie... "

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×