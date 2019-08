La société Beyond Meat, spécialisée dans les substituts à la viande, va faire des "boulettes de viande" pour la chaîne américaine de sandwiches Subway. Il s'agit là du plus important contrat de l'entreprise avec une chaîne de restauration.

Subway, qui est également présent en Belgique, compte 28.000 points de vente en Amérique du nord. La chaîne lancera en septembre, dans près de 700 points de vente aux Etats-Unis et au Canada, son sandwich "Meatball Marinara Sub", qui contiendra le substitut à la viande réalisé par Beyond Meat.

Les consommateurs se détournent de plus en plus de la viande pour des raisons de santé, environnementale ou de bien-être animal. Ainsi, Impossible Foods, un concurrent de Beyond Meat, a collaboré à une déclinaison végane du "Whopper" de la chaîne de restauration rapide Burger King.