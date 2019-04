Bernard Keppenne (CBC): "Le ralentissement allemand n'est pas un accident de parcours"

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont, contre toute attente, reculé de 4,2%, soit la plus forte chute depuis janvier 2017. Non seulement ce chiffre a déçu, mais en plus il suit un recul de 2,1% de ces mêmes commandes en janvier.

© PG - CBC