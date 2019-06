Le groupe D'Ieteren a réduit depuis 2018 sa participation dans le roi du pare-brise, Belron. Mais il dépend plus que jamais de la croissance de cette entreprise familiale présente sur tous les continents, qui emploie plus de 30.000 personnes, et dont nous avons rencontré le CEO.

Pour comprendre ce qu'est le groupe Belron, connu chez nous sous la marque Carglass, il faut aller à Bilzen, dans le Limbourg, entre Hasselt et Maastricht. C'est là qu'a été mis en service depuis neuf mois un énorme centre de distribution. Une cathédrale high-tech de quatre hectares aux nefs remplies de pare-brise et de vitres de portières de voitures les plus divers, même vieux de 10 ou 15 ans. Tous sont prêts à être livrés dans les 24 h dans un rayon de 1.000 km, ou dans un délai à peine plus long s'il s'agit de pays européens plus éloignés, pour dépanner des automobilistes malchanceux. " C'est le plus grand centre de distribution du monde pour le groupe Belron, explique son CEO Gary Lubner, de passage en Belgique pour participer à l'inauguration des lieux, début mai. Même aux Etats-Unis, pays où notre activité est la plus développée, nous n'en disposons pas d'une aussi grande. "

...