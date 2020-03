La situation actuelle ne permet pas encore d'évaluer les conséquences financières de l'épidémie de coronavirus mais les évolutions de la demande et les fermetures d'usines auront un impact significatif sur les résultats du premier semestre, indique Bekaert jeudi.

Le producteur de fils d'acier précise qu'il mettra à jour ses perspectives lors de la publication du rapport d'activités du premier trimestre, prévue le 13 mai.

Depuis le début de la crise, l'entreprise a temporairement fermé plusieurs usines et a réduit les heures de travail de ses équipes. "La crise actuelle nous oblige à nous concentrer sur un certain nombre de priorités d'atténuation et de stabilisation à court terme", ajoute-t-elle.

