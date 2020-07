Bekaert: chiffre d'affaires sous pression, mais la marge bénéficiaire toujours positive

La pandémie de nouveau coronavirus a durement touché le producteur de fils d'acier Bekaert. Le chiffre d'affaires consolidé a chuté de 20% au premier semestre, à 1,77 milliard d'euros. La réduction de ses coûts lui a cependant permis de résister et de présenter une marge bénéficiaire de 5,2%, contre 5,7% un an plus tôt.