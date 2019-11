Avec WeCargo, Liège Airport va imaginer le futur du transport aérien de marchandises

Liège Airport organise à partir de ce jeudi, et durant une semaine, l'événement WeCargo, en collaboration avec le fonds d'investissement LeanSquare. Avec des start-ups, des investisseurs et industriels du cargo aérien, le but de ce laboratoire d'innovation sera d'imaginer le futur du transport aérien de marchandises.

