Les rayons des magasins regorgent aujourd'hui d'alternatives végétales au lait de vache.

Moins de lait au petit-déj

Le lait de vache est encore un must dans le panier des consommateurs belges : 95 % d'entre eux en achètent. Selon une étude de GfK, la consommation domestique de lait, y compris les laits aromatisés et yoghourts à boire, a cependant enregistré une légère baisse de 1,6 % entre juillet 2017 et juin 2018 en Belgique. Celle des alternatives au lait baisse également, mais plus légèrement, à savoir de 0,7 %. " Les habitudes du petit- déjeuner ont changé. Les consommateurs remplacent le lait par du yoghourt dans leurs céréales du matin, ou ne prennent plus leur petit-déjeuner chez eux ", explique Renaat Debergh, administrateur délégué de la Confédération belge de l'industrie laitière.

...