Avec le nouveau port de Tanger, le Maroc voit grand

Avec quelques petits ratés, la nouvelle extension de Tanger Med, le port à l'extrêmité nord du Maroc, face à l'Espagne, a été inaugurée le 28 juin dernier. Elle peut accueillir les plus gros porte-conteneurs et porte la capacité de ce nouveau hub à 9 millions de conteneurs par an.

© PG

Du super porte-conteneurs qui devait accoster ce jeudi 27 juin dans le nouveau port Med 2 de Tanger, nous ne verrons rien. Nous ne connaîtrons même pas son nom. Pourtant, selon la rumeur, c'est parce que les organisateurs voulaient montrer à la presse et aux invités le déchargement de ce géant qui peut transporter jusque 20.000 conteneurs que l'inauguration de Med 2 a été reportée à la dernière minute. Est-il d'ailleurs jamais arrivé, ce bateau ? Le lendemain, alors que l'inauguration par le fils du roi Mohammed VI a finalement bien eu lieu, nous ne verrons même pas les nouvelles installations, sinon de loin. Et donc, a fortiori, nous n'assisterons pas au ballet des grues de 105 tonnes et 144 mètres de haut débarquant les conteneurs. " La zone est sous contrôle d'un concessionnaire et nous n'avons pas reçu l'autorisation de vous y faire entrer ", nous répondra-t-on.

