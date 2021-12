L'année nouvelle commencera sur les chapeaux de roues pour Audi, qui prendra part en janvier au Dakar, avec trois protos RS Q e-tron ; des buggys électrifiés!

Ils seront confiés aux pilotes Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström. Mais pour boucler des étapes désertiques de parfois 800 km sans tomber en panne ...

Ils seront confiés aux pilotes Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström. Mais pour boucler des étapes désertiques de parfois 800 km sans tomber en panne de courant, ces Audi comptent sur... un moteur à essence (et un réservoir de 300 l) pour recharger leurs batteries! Ce n'est donc pas vraiment eco-friendly, d'autant que le bouilleur à essence est très poussé, puisqu'il s'agit du 2.0 turbo à quatre cylindres des anciennes Audi qui couraient dans le championnat allemand DTM. Une fois rechargées par ce moteur à essence, les batteries (capacité de 50 kWh et poids de 370 kg) entraînent deux moteurs électriques, issus de la Formule E. Audi n'a pas cherché la simplicité! Espérons qu'aucun grain de sable ne viendra enrailler cette technique complexe... Le Dakar 2022 se disputera du 1er au 14 janvier, en Arabie saoudite.