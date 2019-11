La Belgique se situe à la 6e place sur 13 pays en matière d'attractivité pour les petites et moyennes entreprises (PME), selon un nouveau baromètre publié jeudi par l'assureur-crédit Euler Hermes.

Cet indicateur baptisé SMEB sur le climat des affaires pour les PME prend en compte la charge administrative, la flexibilité du marché du travail, la fiscalité, l'accès au crédit, les opportunités à l'export et la concurrence.

En tête du classement général arrive le Canada, devant Hong Kong (2e), les États-Unis (3e), les Pays-Bas (4e) et Singapour (5e). La Belgique est sixième et devance le Royaume-Uni (7e), l'Allemagne (8e), la Pologne (9e) et l'Irlande (10e).

En bas du classement, on trouve la République Tchèque (13e) derrière la Slovaquie (12e) et la France (11e). Pour l'Hexagone, "le principal problème pour les PME est l'accès au crédit", souligne Euler Hermes dans un communiqué, alors que "seules 25% des PME interrogées en France pensent que l'accès au financement est bon ou excellent", contre 33% en moyenne dans les autres pays.

Le baromètre a été réalisé sur la base d'une enquête menée par Euler Hermes en partenariat avec Bibby Financial Services auprès d'environ 2.300 dirigeants de PME choisis au hasard au cours du deuxième trimestre 2019, dont environ 500 aux États-Unis et environ 150 dans chacun des douze autres pays.