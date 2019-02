Arrêt de l'A380, une page de l'aviation se tourne (en images)

L'A380, le "superjumbo d'Airbus", lancé en grandes pompes en 2005, était l'avion de tous les superlatifs. Ce "paquebot aérien" offrant de 525 à 853 sièges plébiscité par les passagers grâce à l'espace et au silence de la cabine a pourtant été boudé par les compagnies aériennes. Airbus pensait vendre 700 à 750 A380, dont chaque exemplaire coûte aujourd'hui 446 millions de dollars (396 millions d'euros). Aujourd'hui, la compagnie aérienne dépasse à peine les 300 commandes, la dernière remonte à 2016. Suite à la décision récente de la compagnie australienne Qantas de ne pas se faire livrer les 8 Airbus A380 qu'elle avait commandés, et au choix d'Emirates de réduire ses commandes et de privilégier l'A350 et l'A330neo, le programme de l'avionneur européen a subi de nouveaux revers. Résultat: il annonçait la semaine dernière arrêter la production. Retour en images sur ce "géant d'acier".

