Après Quick et Burger King, McDonald's ferme également ses restaurants et services connexes

La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi la fermeture de ses restaurants en Belgique. Les activités de livraison et de retrait de commandes (Drive, McDelivery et le Take out) sont également suspendues, a fait savoir la filiale belge de l'entreprise américaine. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures en Belgique destinées à endiguer la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.