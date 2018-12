Approvisionnement, gestion logistique... Quels sont les nombreux défis du "zéro déchet" ?

Ils connaissent une envolée fulgurante. Portés par le discours anti-plastique, les magasins zéro déchet poussent comme des champignons. Des petites épiceries indépendantes aux grandes surfaces traditionnelles en passant par les magasins bios, tous s'y mettent. De manière plus ou moins militante ou opportuniste. Certains commerces se sont même spécialisés dans le vrac. Il s'agit essentiellement de petits indépendants ne possédant qu'un ou - plus rarement - deux points de vente. Mais les lignes bougent. Des acteurs " 100% vrac " souhaitent dorénavant se structurer comme chaîne. C'est le cas de la marque française day by day, qui serait ainsi la première enseigne entièrement consacrée au vrac à disposer chez nous d'un nombre conséquent de points de vente ( lire l'encadré " La chaîne française 'day by day' vise 25 magasins en Belgique d'ici 2022 " plus bas).

