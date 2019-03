Apple dévoile une nouvelle génération d'iPads

D'après Apple, les prestations de ces iPads sont bien meilleures. Les appareils peuvent être commandés dès à présent sur son site internet et se retrouveront dans le commerce à partir de la semaine prochaine dans un grand nombre de pays, y compris la Belgique. Le prix de base pour le nouvel iPad mini est de 495 euros et celui de l'iPad Air commencera à 569 euros. Ils existent dans des coloris argenté, doré ou gris. S'il n'y a pas eu de présentation à la presse cette fois-ci, une autre aura bien lieu la semaine prochaine. Probablement pour qu'Apple y dévoile son propre service de streaming de séries TV et de films.