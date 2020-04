Apple a conçu des masques destinés au personnel hospitalier, couvrant l'intégralité du visage, et sera en mesure d'en produire un million par semaine à partir de la fin de semaine, a annoncé le PDG du groupe Tim Cook dimanche sur Twitter.

Le patron d'Apple explique que ces masques, en plastique transparent et qui couvrent l'intégralité du visage, ont été mis au point par des "concepteurs de produits, des équipes d'ingénierie et d'emballage, et (des) fournisseurs" du groupe.

Le rythme de production sera d'un million par semaine à partir de la fin de semaine. Ces masques seront destinés dans un premier temps aux Etats-Unis. Ils y seront produits, ainsi qu'en Chine.

Dans ce message diffusé sur Twitter, Tim Cook a par ailleurs précisé qu'Apple a été en mesure de se procurer 20 millions de masques chirurgicaux auprès de ses fournisseurs à travers le monde.

Le fabricant d'ordinateurs et de téléphones rejoint ainsi la cohorte d'entreprises qui ont modifié leurs lignes de production pour répondre à la pénurie de masques, comme les fleurons du luxe italiens Prada et Lamborghini.

En Italie toujours, Giorgio Armani produit désormais des combinaisons de protection, et, en Espagne, des ingénieurs de Renault ont conçu des visières et des masques qui ont ensuite été fabriqués sur les imprimantes 3D disponibles dans les usines immobilisées.

Quant au constructeur automobile américain General Motors (GM), le président Donald Trump lui a ordonné de produire des respirateurs artificiels.

Le patron d'Apple explique que ces masques, en plastique transparent et qui couvrent l'intégralité du visage, ont été mis au point par des "concepteurs de produits, des équipes d'ingénierie et d'emballage, et (des) fournisseurs" du groupe.Le rythme de production sera d'un million par semaine à partir de la fin de semaine. Ces masques seront destinés dans un premier temps aux Etats-Unis. Ils y seront produits, ainsi qu'en Chine.Dans ce message diffusé sur Twitter, Tim Cook a par ailleurs précisé qu'Apple a été en mesure de se procurer 20 millions de masques chirurgicaux auprès de ses fournisseurs à travers le monde.Le fabricant d'ordinateurs et de téléphones rejoint ainsi la cohorte d'entreprises qui ont modifié leurs lignes de production pour répondre à la pénurie de masques, comme les fleurons du luxe italiens Prada et Lamborghini.En Italie toujours, Giorgio Armani produit désormais des combinaisons de protection, et, en Espagne, des ingénieurs de Renault ont conçu des visières et des masques qui ont ensuite été fabriqués sur les imprimantes 3D disponibles dans les usines immobilisées.Quant au constructeur automobile américain General Motors (GM), le président Donald Trump lui a ordonné de produire des respirateurs artificiels.