opinion

"Apple, Amazon... Les habits numériques de la concurrence"

Apple n'est pas seulement un fabricant d'ordinateurs et de téléphones. C'est aussi un distributeur de contenus et, depuis peu, un système de paiement. Amazon n'est pas seulement un géant de la distribution. C'est aussi un fournisseur d'espaces de stockage de données, un organisme de crédit, une maison de prêt-à-porter, un fabricant de meubles, un producteur et distributeur de films, etc. Le développement exponentiel de ces plateformes numériques est une révolution dont on n'a pas encore pris toute la mesure.