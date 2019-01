Année de tous les records pour la Loterie Nationale

La Loterie Nationale vient de clôturer une année record à, presque, tous les niveaux. Tant le chiffre d'affaires engrangé, que le nombre de gagnants et les montants redistribués ont atteint des sommets, a indiqué vendredi le CEO Jannie Haek. Seul montant stable ? Celui réinvesti dans les bonnes causes et autres projets soutenus par l'institution.