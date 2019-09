La filiale belge de Heineken, Alken-Maes, sera dorénavant dirigée par Annick Vincenty, a annoncé l'entreprise lundi par communiqué, précisant qu'elle serait la première femme CEO.

Son prédécesseur Edwin Botterman, qui avait pris ses fonctions en 2016, retourne aux Brasseries de Bourbon à La Réunion, qu'il avait déjà dirigées de 1998 à 2002.

Annick Vincenty a rejoint Heineken en 1998 et y a occupé diverses fonctions commerciales. Depuis 2013, elle était directeur marketing en France, d'où elle est originaire, où elle a développé un large portefeuille de marques locales et internationales, précise la société. "Annick Vincenty a ainsi fortement fait croître les marques Affligem et Mort Subite sur le marché français."

Fin juin dernier, les brasseries Alken-Maes (Maes, Cristal, ou encore Desperados) ont fusionné avec la cidrerie Stassen d'Aubel, en région liégeoise, et la malterie Albert de Ruisbroek. Il avait été annoncé que la nouvelle entreprise réaliserait un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et emploierait plus de 600 travailleurs.

La société Brouwerijen Alken-Maes est née en 1988, de la fusion de la brasserie Maes de Waarloos et de la brasserie Cristal Alken. Heineken a repris AlkenMaes à Scottish & Newcastle en 2008.