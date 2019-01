Alcool, anti-inflammatoires, anxiolytiques, cannabis,... : toujours plus de travailleurs sous influence

Deux études récentes le démontrent: l'usage de drogues, de médicaments et d'alcool est une réalité importante dans le monde de l'entreprise. Comme pour le burn-out, la frontière entre privé et professionnel peut être très floue. Les causes de cette consommation s'avèrent multiples et la résolution des problèmes est souvent ponctuelle.