Le groupe européen Airbus a annoncé samedi avoir mis plusieurs de ses avions à disposition pour organiser un pont aérien entre l'Europe et la Chine afin de transporter des masques de protection supplémentaires vers la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni afin d'aider ces pays dans leur lutte contre le coronavirus Covid-19.

Un A330-200 en cours de conversion comme avion ravitailleur en vol polyvalent MRTT ("Multirole Tanker Transport") a atterri samedi à Madrid en provenance de Tianjin (Chine) avec à son bord plus de quatre millions de masques.

Au cours des derniers jours, Airbus a organisé plusieurs vols avec ses propres avions entre l'Europe et la Chine en utilisant un A330-800 et un appareil de transport militaire A400M pour assurer la distribution de milliers de masques destinés à des hôpitaux et à des services publics de santé en Europe, précise le groupe dans un communiqué.

Un A330-200 en cours de conversion comme avion ravitailleur en vol polyvalent MRTT ("Multirole Tanker Transport") a atterri samedi à Madrid en provenance de Tianjin (Chine) avec à son bord plus de quatre millions de masques. Au cours des derniers jours, Airbus a organisé plusieurs vols avec ses propres avions entre l'Europe et la Chine en utilisant un A330-800 et un appareil de transport militaire A400M pour assurer la distribution de milliers de masques destinés à des hôpitaux et à des services publics de santé en Europe, précise le groupe dans un communiqué.