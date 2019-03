Air Belgium renonce définitivement à sa liaison entre Charleroi et Hong Kong

Les passagers qui avaient effectué une réservation ont été ou seront contactés directement et le processus de remboursement intégral des billets a été initié. "Les conditions économiques et techniques ne sont pas réunies pour reprendre cette liaison de manière pérenne. C'est une décision que nous regrettons, mais le succès de notre entreprise passe aussi par des choix difficiles qui sont essentiels au développement de notre compagnie et à la préservation de ses emplois", justifie Air Belgium.

L'entreprise vole actuellement pour le compte d'autres compagnies. Une activité qui connait un réel succès et permet à l'entreprise d'être reconnue pour la qualité de ses services, sa fiabilité, son agilité et sa flexibilité, se vante-t-elle. Air Belgium compte aujourd'hui 248 équivalents temps plein, contre 176 en octobre dernier, et continue de recruter chaque semaine. Avant la fin mars, elle aura transporté plus de 200.000 passagers, affirme-t-elle. En ce qui concerne le développement de ses propres lignes, la compagnie belge se prépare à desservir deux destinations en Chine continentale dès cet été au départ de Charleroi. La compagnie finalise également ses plans à destination du continent américain pour la saison d'hiver 2019.