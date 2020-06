Agoria lance une plateforme où les entreprises peuvent échanger entre elles des ingénieurs ou d'autres employés hautement qualifiés, a fait savoir la fédération technologique lundi.

En raison du déclin de leurs activités, de nombreuses entreprises ont actuellement des effectifs excédentaires, tandis que d'autres entreprises peuvent simplement utiliser du personnel supplémentaire.

La plateforme est une sorte de tableau d'affichage numérique qui donne un aperçu des profils disponibles et des entreprises où ils peuvent être localisés, explique la fédération. "Avec cette plateforme, nous voulons faire notre part pour atténuer autant que possible l'impact de la crise liée au coronavirus pour nos membres et leurs employés", a déclaré Dominique Du Tré, directeur des services chez Agoria.

Agoria ajoutera prochainement une explication à propos des formules qui sont légalement possibles pour établir une collaboration entre la partie demandeuse et la partie offrante.

En raison du déclin de leurs activités, de nombreuses entreprises ont actuellement des effectifs excédentaires, tandis que d'autres entreprises peuvent simplement utiliser du personnel supplémentaire. La plateforme est une sorte de tableau d'affichage numérique qui donne un aperçu des profils disponibles et des entreprises où ils peuvent être localisés, explique la fédération. "Avec cette plateforme, nous voulons faire notre part pour atténuer autant que possible l'impact de la crise liée au coronavirus pour nos membres et leurs employés", a déclaré Dominique Du Tré, directeur des services chez Agoria. Agoria ajoutera prochainement une explication à propos des formules qui sont légalement possibles pour établir une collaboration entre la partie demandeuse et la partie offrante.