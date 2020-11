Le holding Ackermans & van Haaren acquiert une participation de 20% dans OMP, entreprise spécialisée dans la planification numérique de la chaîne d'approvisionnement, a-t-il annoncé jeudi.

OMP occupe près de 700 personnes, avec une présence directe dans plus de 10 pays dont la Belgique, les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. L'entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 89 millions d'euros et un résultat net de 14 millions d'euros.

La transaction, dont les détails financiers n'ont pas été communiqués, devrait être clôturée vers la fin de l'année.

