L'agence de recrutement Accent a lancé une plateforme permettant aux entreprises ayant un surplus de collaborateurs de les prêter (temporairement et/ou à temps partiel) à celles qui en manquent plutôt que de les mettre au chômage temporaire, annonce-t-elle vendredi

La plateforme 'Sharejobs' mettra donc non seulement en relation les collaborateurs et les entreprises, mais s'occupera aussi du travail administratif.

"C'est une véritable situation gagnant-gagnant pour de nombreux employeurs et travailleurs", résume Accent. Les personnes en chômage temporaire, telles qu'un employé de l'événementiel ou une personne active dans l'horeca, peuvent appliquer leurs connaissances dans d'autres secteurs comme celui de la construction, rester actifs, acquérir de nouvelles expériences et gagner un peu plus d'argent, illustre l'agence de recrutement.

Les employeurs qui croulent sous le travail ont quant à eux de personnes supplémentaires à leur disposition.

