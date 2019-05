La filiale Asie-Pacifique (APAC) d'AB InBev a déposé une demande d'introduction en Bourse à Hong Kong "d'une minorité de ses actions", a annoncé vendredi le premier groupe brassicole mondial.

"Il n'y a aucune garantie que cette opération sera finalisée et la décision dépendra d'un certain nombre de facteurs, y compris, sans toutefois s'y limiter, la valorisation et les conditions de marché", précise le groupe.

Les banques J.P. Morgan Securities (Far East) Limited et Morgan Stanley Asia Limited ont été sollicitées pour accompagner cette demande d'introduction en Bourse.