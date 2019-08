L'internationalisation a permis l'incroyable développement de l'industrie pharmaceutique en Belgique. Et ce n'est pas fini...

L'industrie pharmaceutique en Belgique, c'est 37.000 emplois directs et un tiers de la valeur totale des exportations. Mais les profits de cette industrie reviennent surtout à des acteurs étrangers. Dans le top 10 de la pharma belge (selon le nombre d'emplois), on ne retrouve qu'une seule société majoritairement belge : UCB, qui affiche 51% de nationaux parmi ses actionnaires connus. " Dans la pharmacie, un marché n'est jamais national, explique Frédéric Druck, CEO d'Essenscia Wallonie-Bruxelles. Plus de 90% de la production belge est exportée. Quand une biotech développe son produit, elle va tout de suite sur les marchés internationaux pour se rapprocher de ses clients. Promethera a eu très tôt le fonds japonais Mitsui dans son actionnariat. Le Japon, la Corée du Sud sont des marchés matures. Pour eux, c'est très intelligent d'avoir à bord des gens de ces marchés de destination. Pour la même raison, de nombreuses biotechs on...