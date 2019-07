A Marseille, le fléau des trottinettes jetées à la mer (en images)

Le manque à gagner pour les opérateurs, ce n'est pas ce qui inquiète Adrien Painchaud. Cet éducateur spécialisé marseillais a découvert le phénomène des trottinettes immergés début juillet en nageant. "Cela me faisait mal au coeur de voir ça dans ces eaux si belles, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et avec quatre amis on est allé les chercher", explique-t-il à l'AFP.