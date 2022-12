Depuis la rentrée de septembre, tant le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) que l'Union des classes moyennes (UCM) tirent la sonnette d'alarme sur la situation difficile que vivent les indépendants suite à l'inflation des coûts énergétiques.

On ne compte plus en effet - et pour ne parler que d'eux - les bouchers ou les boulangers qui mettent la clé sous le paillasson ou réduisent la voilure. Après une enquête début novembre de l'UCM qui mettait en lumière la détresse psychologique des indépendants (un sur trois s'estime en mauvaise posture et nombreux sont ceux qui recourent à de la médication), c'est au tour de Partena Professional avec Yago, l'insurtech, et Billy.tech, le comptable digital, de se pencher sur la question. Cette étude portant sur 700 indépendants révèle que 60% d'entre eux ont connu une baisse de niveau de vie ces six derniers mois, que deux sur trois doivent puiser dans leur épargne pour payer les factures et que trois sur quatre sont obligés de travailler davantage pour s'en sortir. Enfin, face à cette situation qui se prolonge et contre laquelle ils ne reçoivent aucun vrai soutien des autorités, 42% des personnes interrogées remettent leur statut en cause.