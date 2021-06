Le groupe de luxe suisse Richemont acquiert 100% de Delvaux, entreprise belge spécialisée dans la maroquinerie de luxe, annonce-t-il mercredi. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

"L'acquisition par Richemont positionnera Delvaux pour sa prochaine étape de développement, en lui permettant de tirer parti de la présence mondiale et des capacités numériques du Groupe, pour développer ses opportunités dans différents secteurs et renforcer son engagement vis-à-vis de ses clients", commente le groupe suisse.

La Maison Delvaux avait annoncé un plan de réorganisation et de transformation de ses activités belges en février dernier, qui pourrait mener à la perte de 26 emplois. Entreprise belge fondée en 1829, elle compte 50 boutiques à travers le monde, selon le communiqué de Richemont, dont six en Belgique.

