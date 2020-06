Bientôt, de nombreux jeunes diplômés se retrouveront sur le marché de l'emploi. Certains sont remplis de certitudes, d'autres pas, d'où l'importance d'établir un plan de carrière.

Élaborer un plan de carrière permet de situer vos besoins, vos envies, vos objectifs professionnels, et réduit le temps passé à la recherche d'un travail. Le cabinet de recrutement Walters People propose un guide en 5 étapes pour gérer l'avancement de votre carrière.

1. L'auto-évaluation

Pour réaliser une bonne auto-évaluation, il faut se poser quelques questions. Comment puis-je définir ma personnalité ? Comment me décrivent mes proches ? Quel est le mode de vie que je recherche ? Suis-je prêt à faire des sacrifices personnels pour réaliser mon projet professionnel ?

2. Les compétences

Ce qui intéresse le plus votre futur employeur, ce sont vos compétences. Dès lors, listez vos points forts et ce qui permet de vous démarquer. Aussi, Walters People propose de se poser ces questions : quelles sont mes qualités professionnelles ? Quelles sont mes expériences professionnelles les plus significatives ? Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Quelles sont mes soft skills ? Quelles compétences dois-je encore développer ?

3. Les perspectives d'avenir

Pas de plan de carrière sans idée d'où vous voulez aller. Encore une fois, le cabinet de recrutement propose de vous interroger sur : quels sont les secteurs qui me plaisent particulièrement ? Quelles sont les fonctions que j'aimerais occuper ? Quelles sont les missions que j'aimerais réaliser ? Qu'est-ce que je recherche dans un emploi ?

4. Le délai

Une fois les trois points précédents établis, accordez-vous un délai pour trouver votre emploi. Demandez-vous si vous devrez suivre une formation supplémentaire pour atteindre votre objectif, si vous devez étendre votre réseau professionnel et surtout si vous devez acquérir de l'expérience. Tout cela demande du temps, il faut le prévoir.

5. Évaluation de la progression

Tout au long de votre recherche, il peut être intéressant de garder une trace de votre progression. Ce que vous avez fait de bien ou de moins bien. Cela vous aidera à progresser encore plus vite.

Élaborer un plan de carrière permet de situer vos besoins, vos envies, vos objectifs professionnels, et réduit le temps passé à la recherche d'un travail. Le cabinet de recrutement Walters People propose un guide en 5 étapes pour gérer l'avancement de votre carrière.Pour réaliser une bonne auto-évaluation, il faut se poser quelques questions. Comment puis-je définir ma personnalité ? Comment me décrivent mes proches ? Quel est le mode de vie que je recherche ? Suis-je prêt à faire des sacrifices personnels pour réaliser mon projet professionnel ?Ce qui intéresse le plus votre futur employeur, ce sont vos compétences. Dès lors, listez vos points forts et ce qui permet de vous démarquer. Aussi, Walters People propose de se poser ces questions : quelles sont mes qualités professionnelles ? Quelles sont mes expériences professionnelles les plus significatives ? Quelles sont mes forces et mes faiblesses ? Quelles sont mes soft skills ? Quelles compétences dois-je encore développer ?Pas de plan de carrière sans idée d'où vous voulez aller. Encore une fois, le cabinet de recrutement propose de vous interroger sur : quels sont les secteurs qui me plaisent particulièrement ? Quelles sont les fonctions que j'aimerais occuper ? Quelles sont les missions que j'aimerais réaliser ? Qu'est-ce que je recherche dans un emploi ?Une fois les trois points précédents établis, accordez-vous un délai pour trouver votre emploi. Demandez-vous si vous devrez suivre une formation supplémentaire pour atteindre votre objectif, si vous devez étendre votre réseau professionnel et surtout si vous devez acquérir de l'expérience. Tout cela demande du temps, il faut le prévoir. Tout au long de votre recherche, il peut être intéressant de garder une trace de votre progression. Ce que vous avez fait de bien ou de moins bien. Cela vous aidera à progresser encore plus vite.