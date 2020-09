Faire classe le samedi ? Oui, mais sur base volontaire et toujours avec le même objectif : empêcher les enfants trop longtemps privés d'école de se retrouver largués.

Les 170 écoles ouvertes durant l'été ont ainsi accueilli 10.000 élèves et à peu près le même nombre a suivi les cours virtuels offerts via différents canaux, dont la VRT. Cette fois, l'accent sera mis sur la remédiation des élèves de certaines classes du secondaire pour lesquels les écoles pourront, du 19 octobre au 19 février 2021, organiser des cours de rattrapage entièrement gratuits les week-ends mais également durant les vacances de Noël et de carnaval. Chaque école pourra librement en adapter le contenu aux besoins de ses élèves. Pour en assurer les financements, elles recevront, pour chaque groupe de sept enfants, un subside de 125 euros pour quatre heures. Parallèlement, le gouvernement flamand veille à l'hygiène des locaux et vient de débloquer à cet effet 22 millions d'euros dont 17 permettront d'embaucher davantage de personnel de nettoyage. C'est indispensable : les nouvelles exigences en matière d'hygiène et de désinfection entraînent en effet, chaque jour, en moyenne 20 minutes de travail supplémentaire par classe de 20 élèves.