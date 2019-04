Concours investisseur : Galapagos à l'honneur

La fin de la saga du Brexit ne paraît pas encore en vue. Pour la troisième fois, le Premier ministre britannique, Theresa May, n'a pas réussi à faire approuver son plan par une majorité et le Royaume-Uni pourrait demander une extension du sursis à l'Union européenne.

Une autre possibilité est que les conservateurs et les travaillistes se mettent autour de la table et acceptent que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière. Mais le spectre d'un Brexit sans accord semble se préciser et le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, réclame de nouvelles élections à cor et à cri.

En dépit de tous ces problèmes, les marchés boursiers se sont relativement bien tenus la semaine dernière et ont su repartir à la hausse. La cerise sur le gâteau est venue de l'entreprise biotech Galapagos qui a publié d'excellents résultats pour l'étude en phase III concernant le filgotinib, un remède contre les rhumatismes. La plupart des portefeuilles qui se sont distingués dans le classement hebdomadaire contiennent cette action, qui a clôturé vendredi sur une hausse de 22 %. La plus belle performance a été fournie par le portefeuille Julu, dont le bénéfice a atteint 8,28 %.

En bref

Le Concours Investisseur se poursuit encore pendant quatre semaines, mais cela ne signifie pas que les nouveaux joueurs n'ont aucune chance. Les nouveaux venus qui réalisent, en l'espace d'une semaine, un gain de 7 ou 8 %, ont non seulement une chance de décrocher le prix hebdomadaire, mais ils peuvent aussi progresser nettement au classement général.

Incitez dès lors vos amis, proches ou collègues à s'inscrire. Ils pourront ainsi acquérir de l'expérience en matière d'investissement, mais ils peuvent également espérer remporter un classement hebdomadaire, ce qui leur permettrait de gagner un portefeuille de 1 000 EUR en actions. Les inscriptions se font sur : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Un net progrès

Avec un joli bénéfice de 8,28 %, c'est le portefeuille Julu qui remporte le sixième classement hebdomadaire. Cette participante a acheté et vendu bon nombre d'actions, mais la clé de son succès a été l'achat de Galapagos la veille de l'annonce des résultats de l'importante phase clinique III. Son portefeuille est presque entièrement investi, et un turbo long sur l'indice DAX allemand, sur lequel elle a enregistré un bénéfice de plus de 37 %, a donné encore un peu plus de lustre à son résultat.

Au classement général, le portefeuille Alain007 a réussi à se maintenir à la première place : une belle performance compte tenu de la concurrence acharnée des autres participants, débutants ou aguerris. Cette semaine encore, il n'a pas changé grand-chose à sa sélection d'actions. Malheureusement, il n'a pas su profiter de la super-performance de Galapagos. Il est cependant talonné par une bande de poursuivants, dont Braminho, qui occupe la deuxième place et doit une partie de sa progression à Galapagos. Le numéro trois, Willems l&b, ne modifie pas grand-chose à son portefeuille d'actions mais achète et vend des turbos à tour de bras. Après avoir disparu du haut du classement, le portefeuille Zou signe son retour, grâce aussi à Galapagos.

Perspectives

La saison des résultats est terminée. Dans l'ensemble, les chiffres se sont révélés bons à très bons. Reste à attendre à présent les chiffres du premier trimestre qui seront annoncés au compte-gouttes. Le Concours Investisseur se terminera dans moins d'un mois, le vendredi 26 avril 2019. Il ne sera donc pas fort impacté par les chiffres du premier trimestre.

Un facteur plus important est la perspective de reprises. Après les superbes résultats de l'étude clinique concernant le filgotinib, Galapagos est inévitablement citée comme opéable, même si l'entreprise préférerait ne pas être rachetée. Mais avec de l'argent, tout est possible.

Le Brexit est un autre facteur dont les joueurs doivent tenir compte. En effet, le Royaume-Uni n'a reçu un sursis que jusqu'au 12 avril 2019. Il se peut que cette période soit prolongée, mais un report temporaire peut devenir définitif, ce qui pourrait mener au chaos. Bien que les marchés d'actions réagissent à peine aux votes à la Chambre des Communes britannique, un Brexit sans accord risque d'entraîner une situation chaotique sur les bourses.