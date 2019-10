NRB organise - en collaboration avec Sudpresse, le Cercle de Wallonie, Agoria, Digital Wallonia et la Première- une conférence unique intitulée "Comment (ré)inventer mon métier dans un monde digital?". Par cette initiative, NRB, en tant que fournisseur de services TIC de premier plan, souhaite initier une discussion constructive avec les leaders d'opinion Wallons et Bruxellois sur le thème brûlant de l'impact de la numérisation sur l'emploi (du futur).

L'objectif de cette initiative est de réfléchir, d'inspirer et de formuler des suggestions sur la meilleure façon de tirer parti des opportunités tout en maitrisant les risques liés à la numérisation de (tous) nos emplois, tant aujourd'hui que demain.

Cet événement se déroulera au Château du Val Saint Lambert à Seraing à partir de 13h30.

Luc de Brabandere, écrivain, philosophe et professeur à l'université de Paris et membre du Boston Consulting Group, sera le principal orateur et donnera le coup d'envoi de l'événement. Outre les tables rondes qui se dérouleront à huis clos, des ateliers tout public permettront à 5 organisations de témoigner de la manière dont elles (ré)inventent leur métier dans un monde digital.

Le résultat de ses ateliers et des tables rondes servira non seulement à rédiger un mémorandum qui sera publié après l'événement, mais également à alimenter un débat public diffusé en direct à la radio (La 1ère, RTBF) le soir même entre 19h05 et 20h00.

La soirée-débat se terminera par un walking dinner

Inscription GRATUITE