Le groupe va installer une ferme marine dans laquelle il élèvera, dans un premier temps, des moules.

Même si rien ne sera visible depuis la côte, l'implantation par le groupe Colruyt d'une ferme marine au large de l'estuaire de l'Yser est vécue, tant par la ville de Nieuport que par les sociétés de pêche et de voile locales, comme un véritable drame. La première craint pour son tourisme. Les deuxièmes redoutent une perte de revenus et les troisièmes s'inquiètent des accidents possibles. Le dernier acte de cette interminable bataille vient aujourd'hui de tomber avec le rejet par le Conseil d'Etat du recours en annulation introduit par ces diverses entités.

Les travaux, entamés au début de cette année, pourront donc se poursuivre. Ils visent l'installation, dans un premier stade de 50 lignes de reproduction de moules qui devront être récoltées au cours de l'été prochain. Si l'expérience s'avère concluante, d'autres suivront. Parallèlement, Colruyt étudie la faisabilité de la culture de deux autres sources de protéines: les algues et les huîtres. (D'après De Standaard)

