Face à la crise, certains imaginent des solutions radicales. L'une d'elle vise à priver les banques commerciales du pouvoir de créer de la monnaie. Une vieille idée, qui est déjà subrepticement à l'oeuvre. Explications.

Lorsqu'une grande crise éclate, les plus solides certitudes sont ébranlées. Au début des années 2000, lors de l'éclatement de la bulle internet, la confiance dans la gouvernance des sociétés et le système boursier en a pris un coup. En 2008, c'est la confiance dans les banques qui a été durement éprouvées. En 2010-2012, lors de la crise de la zone euro, on s'est interrogé sur la solidité des Etats. Et aujourd'hui, c'est sur la notion même de monnaie que l'on se pose des questions, au point que des initiatives plus ou moins iconoclastes fleurissent, comme la multiplication des cryptomonnaies : bitcoin ou ethereum aujourd'hui, ou peut-être libra - le projet monétaire de Facebook - demain... Mais d'autres projets se veulent plus révolutionnaires encore. Pour les comprendre, résumons d'abord le fonctionnement actuel du sytème.

...