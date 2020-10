Un problème technique a interrompu subitement lundi les opérations sur Euronext alors que les marchés entamaient la semaine sur une prudente progression. A l'interruption, le BEL 20 regagnait 0,4% à 3.277 points, après avoir abandonné 3,62% la semaine dernière.

AB InBev (47,68) remontait de 0,5% comme ING (6,36), KBC (44,41) et Ageas (35,97) s'appréciant de 0,1 et 0,3%.

arGEN-X (231,00) et UCB (94,42) cédaient 0,2% contrairement à Solvay (77,62) et Galapagos (110,85) qui gagnaient 0,7 et 1,4%. Proximus (16,25) et Telenet (34,20) valaient 1 et 0,3% de plus que vendredi, Orange Belgium (14,52) et Bpost (8,06) gagnant par ailleurs 0,7 et 0,8%. Barco (15,97) et Umicore (37,21) étaient positives de 0,4%, WDP (30,20) regagnant 1,3% tandis que Aperam (25,75) perdait 0,3%.

Bone Therapeutics (3,19) et MDxHealth (0,76) reculaient de 2,1 et 2,9% à l'inverse de Mithra (17,08) qui progressait de 2,5%. Shurgard (37,40) et Van de Velde (21,50) gagnaient enfin 1,1 et 2,1%, Euronav (7,25) cédant 1,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,1734 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1726 USD vendredi dernier vers 16h30. L'once d'or gagnait 5,00 dollars à 1.910,85 dollars et le lingot se négociait autour de 52.390 euros, en progrès de 100 euros.

AB InBev (47,68) remontait de 0,5% comme ING (6,36), KBC (44,41) et Ageas (35,97) s'appréciant de 0,1 et 0,3%. arGEN-X (231,00) et UCB (94,42) cédaient 0,2% contrairement à Solvay (77,62) et Galapagos (110,85) qui gagnaient 0,7 et 1,4%. Proximus (16,25) et Telenet (34,20) valaient 1 et 0,3% de plus que vendredi, Orange Belgium (14,52) et Bpost (8,06) gagnant par ailleurs 0,7 et 0,8%. Barco (15,97) et Umicore (37,21) étaient positives de 0,4%, WDP (30,20) regagnant 1,3% tandis que Aperam (25,75) perdait 0,3%. Bone Therapeutics (3,19) et MDxHealth (0,76) reculaient de 2,1 et 2,9% à l'inverse de Mithra (17,08) qui progressait de 2,5%. Shurgard (37,40) et Van de Velde (21,50) gagnaient enfin 1,1 et 2,1%, Euronav (7,25) cédant 1,5%. L'euro s'inscrivait à 1,1734 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1726 USD vendredi dernier vers 16h30. L'once d'or gagnait 5,00 dollars à 1.910,85 dollars et le lingot se négociait autour de 52.390 euros, en progrès de 100 euros.