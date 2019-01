Un client KBC/CBC peut désormais avoir la certitude d'un crédit logement en dix minutes

Le client qui trouve la maison ou le terrain à bâtir idéal ne veut et ne peut plus attendre plusieurs jours ou semaines une réponse de sa banque et souhaite dès lors avoir de la clarté le plus rapidement possible, constatent CBC et KBC.

Désormais, en une dizaine de minutes, le client peut passer d'une simulation sans engagement via l'application KBC/CBC Mobile ou Touch (PC/tablette) à une demande numérique de crédit en bonne et due forme. Il obtient un taux personnel et compétitif et est immédiatement fixé sur l'acceptation ou non de sa demande. De cette façon, il peut rapidement conclure son achat. Il sera ensuite contacté par la banque afin de concrétiser, en agence ou à distance, sa demande de crédit. Ce qui peut se faire "en moins de 24 heures".

Le dossier s'appuie sur les données du client disponibles, sur son profil de risque et sur ses capacités de remboursement. Le taux proposé qui en découle reste valable durant deux semaines.

Durant une phase pilote, qui a débuté en novembre, 400 clients ont déjà souscrit un prêt immobilier de cette façon et environ 1.500 ont vérifié la faisabilité de leur crédit.

Cette solution est désormais ouverte à tout un chacun, pour autant qu'il soit salarié. Elle le sera ensuite aux indépendants et aux non-clients de KBC/CBC dans le courant de l'année.