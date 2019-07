A l'heure où le Libra de Facebook remet les cryptomonnaies en lumière, certains pourraient être tentés d'investir une partie de leurs économies dans ces nouveaux actifs. Mais les monnaies virtuelles continuent de susciter une série de questions. "Bitcoin & cryptomonnaies", un ouvrage écrit par un journaliste de "Trends-Tendances", y répond.

Le timing est parfait. Alors que Facebook annonce le lancement de sa propre cryptomonnaie et que le cours du bitcoin reprend du tonus, les libraires belges alignent dans leurs rayons un nouveau livre destiné aux investisseurs débutants et à tous ceux qui aimeraient comprendre le phénomène des " crypto ". Son auteur ? Gilles Quoistiaux, journaliste chez Trends- Tendances et auteur de l'expérience Bitcoin Challenge, qui fut relatée dans ce magazine pendant près de trois mois.

