ING a désigné son nouveau patron en la personne de Steven van Rijswijk, l'actuel directeur des risques du groupe bancaire néerlandais. M. van Rijswijk succède à Ralph Hamers, dont on avait appris plus tôt cette année son départ pour la banque suisse UBS.

Ralph Hamers était à la tête de la banque néerlandaise depuis 2013. Il travaillait depuis 29 ans chez ING et deviendra plus tard cette année CEO d'UBS.

M. van Rijswijk dirigera ING à partir du 1er juillet. Il travaille depuis 25 ans pour la banque et était dans la hiérarchie du groupe depuis 3 ans. ING opte donc pour une personnalité qui connaît la banque de l'intérieur depuis un certain temps déjà. Le Néerlandais, entré chez ING en 1995, a travaillé entre autres dans les départements fusions et acquisitions et marchés.

Le groupe bancaire a salué en Steven van Rijswijk son importante contribution dans sa mission de surveillance au sein de l'entreprise. Ce poste avait été quelque peu contesté il y a deux ans chez ING, et la banque avait finalement dû s'acquitter d'un arrangement de 775 millions d'euros avec la justice néerlandaise pour négligence dans sa politique de lutte contre le blanchiment.

Selon le site internet de l'entreprise, ING compte 53.000 employés dans plus de 40 pays. La banque est présente en Belgique où elle est l'un des plus grands acteurs du secteur avec un réseau de 600 agences et entre 6.000 et 7.000 employés.

