Les professions, qui auront le vent en poupe demain, et ce quel qu'en soit le secteur, n'existent pas toujours forcément à l'heure actuelle. De même que les emplois que nous connaissons actuellement n'auront plus forcément leur place et leur utilité dans la société de demain... Zoom sur les métiers du futur concernant le secteur de la finance.

Comme l'essor de l'informatique à une époque (pas si lointaine pourtant), la robotisation et l'automatisation de l'outil de travail, couplée aux avancées faites dans le domaine de l'intelligence artificielle, font craindre que de nombreux emplois que nous connaissons aujourd'hui sont appelés à disparaître dans un avenir plus ou moins proche...

En effet, d'ici 2022 quelques 75 millions d'emplois pourraient être supprimés selon le Forum économique mondial. Cela c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que, 133 millions de nouvelles fonctions pourraient également faire leur apparition.

Le cabinet de recrutement Robert Half s'est penché sur cette question du futur au travers d'une enquête* et a posé à 200 directeurs financiers de notre pays la question suivante : "Quels sont les nouveaux rôles et/ou émergents pour les professionnels de votre secteur en raison des progrès technologiques?"

Les outils numériques engendreront des transformations mais surtout des opportunités d'évolution dans le secteur bancaire et dans celui de la finance en général, ainsi que des reconversions qui, paradoxalement ne seront pas toutes numériques.

Voici cinq métiers prometteurs de ce secteur en pleine mutation :

1. Financial Advisor

Il y avait les planificateurs pour les mariages ou les déménagements, il y a maintenant le planificateur financier. Celui-ci vous conseillera afin de prendre des décisions avec votre argent qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers le plus efficacement possible. De même, ce conseiller vous aidera à organiser vos finances et à projeter les résultats de votre épargne et de vos investissements, afin que vous puissiez voir dans quelle mesure vous êtes bien préparé pour votre pension.

2. Forensic Accountant

Le Forensic Accountant ou juricomptable (selon le néologisme d'origine québécoise) intervient dans quatre domaines fondamentaux de l'analyse judiciaire : la collecte de données, la préparation de données, l'analyse de données et la création de rapports.

Son rôle est de traquer la fraude ou la pratique contraire à l'éthique comptable, mais aussi de chiffrer des dommages et de déterminer l'ampleur d'une perte pour son client.

3. ERP Systems Specialst

Selon la définition donnée par Robert Half, l'ERP Systems Specialst est responsable de la coordination et/ou de la participation au développement, à la maintenance et à l'amélioration des systèmes d'information avec les utilisateurs et le personnel technique chargé du traitement des données, ainsi que de la mise en oeuvre et de la réalisation de programmes de formation des utilisateurs sur le fonctionnement du système.

4. FP&A Specialist

Si l'équipe de la comptabilité doit veiller à la bonne tenue des registres comptables et à leur exactitude, l'équipe FP&A est chargée elle de veiller à l'exactitude des prévisions comptables. Plus précisément, le groupe est principalement chargé de la planification, à savoir de l'élaboration du budget et des prévisions périodiques afin d'assister la direction dans sa prise de décisions.

5. Strategic Planning Specialists

Les activités de gestion stratégique, expose le cabinet de recrutement, transforment le plan statique en un système qui délivre du feed-back sur les performances stratégiques au processus décisionnel et permet au plan d'évoluer et de grandir à mesure que les exigences et autres circonstances changent.

Compte-tenu de l'automatisation des procédures entre autres mais surtout de leur dématérialisation, le secteur financier se métamorphosera dans les années à venir, prédit Robert Half en soulignant que de nombreux défis sont à relever.

*Ces résultats ont été obtenus à partir de l'enquête Workplace Survey, explique Robert Half, une enquête indépendante menée auprès de 200 CIO belges, 200 CFO belges, 300 cadres supérieurs belges ayant un pouvoir de recrutement.