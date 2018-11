Pourquoi la Belgique devient actionnaire d'Euroclear

La transaction s'est effectuée très rapidement. Dans le courant du mois de septembre, la banque française Société Générale faisait savoir qu'elle était vendeuse d'un paquet de titres Euroclear, institution financière basée à Bruxelles et spécialiste mondial du règlement-livraison de titres. Un paquet représentant 2,05 % de son capital. Quelques semaines plus tard, la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), le bras financier de l'Etat belge, disait " j'achète ", transaction annoncée le 9 novembre.

